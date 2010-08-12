Греческий валовый внутренний продукт снизился на 1,5% во II квартале по сравнению с первыми тремя месяцами этого года, сообщило Центральное статистическое управление страны в четверг, сообщает k2kapital.

По сравнению со II кварталом 2009 г. ВВП сократился на 3,5%. Данное снижение последовало за падением на 0,8%, зафиксированном в I квартале. Греческий ВВП сокращается в объеме 7 кварталов подряд.

Греческое правительство, которое было вынуждено повысить налоги и сократить госрасходы в обмен на стабилизационные кредиты, ожидает в 2010 г. сокращения ВВП страны на 3,2%.

Что касается остальных показателей бюджета, то греческие власти заверяют, что выполнят план по резкому снижению дефицита с нынешних 13,7% до 8,1% ВВП к концу 2010 г.