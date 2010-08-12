Греческий ВВП сокращается
15:52, 12 августа 2010Финансы
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Седьмой квартал подряд
По сравнению со II кварталом 2009 г. ВВП сократился на 3,5%. Данное снижение последовало за падением на 0,8%, зафиксированном в I квартале. Греческий ВВП сокращается в объеме 7 кварталов подряд.
Греческое правительство, которое было вынуждено повысить налоги и сократить госрасходы в обмен на стабилизационные кредиты, ожидает в 2010 г. сокращения ВВП страны на 3,2%.
Что касается остальных показателей бюджета, то греческие власти заверяют, что выполнят план по резкому снижению дефицита с нынешних 13,7% до 8,1% ВВП к концу 2010 г.
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