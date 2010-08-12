Кризис в США продлится до 2013 года

Нынешний кризис продлится в экономике США по крайней мере до 2013 г. При этом ей угрожает новый спад, вероятность которого увеличилась за последние месяцы почти вдвое. Такое мнение высказал ведущий мировой аналитик, профессор Университета Нью-Йорка Нуриэль Рубини.

Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, европейские издания публикуют сегодня данное им интервью.

"Американская экономика идет к очень серьезному ухудшению своего положения", - отметил Н.Рубини. "К концу текущего года экономика США практически перестанет расти", - отметил американский аналитик, добавив, что "речь может идти о рецессии роста". "Темпы роста будут падать, и ко второму кварталу 2011 года составят около 1 проц", - подчеркнул он.

Тем не менее, Н.Рубини не считает, что американская и мировая экономика испытают в ближайшие месяцы повторное вхождение в фазу спада. "Я не предвижу подобного развития событий, хотя угроза рецессии в США за последние недели выросла с 25 до 40 проц", - заявил аналитик.

Ухудшение макроэкономической ситуации в США он связывает с завершением ряда правительственных программ по стимулированию экономического роста, а также обострением проблемы государственной задолженности.