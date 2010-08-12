Межбанк закрылся сужением доллара
Падением евро и рубля
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8900.
Рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2593, к 12:00 цены снизились до 0,2582/0,2584. К закрытию цены достигли минимума - 0,2575/0,2578.
В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,5690 (+0,2890).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2927/1,2929, а к 14:40 упали до 1,2810/1,2812.
Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1945/10,2010, к 12:00 цены ушли вниз - 10,1445/10,1505. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,1085/10,1160.