Межбанк закрылся сужением доллара

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8890/7,8910, к 12:00 сузился спрэд - 7,8897/7,8905. К закрытию торгов цены установились на значениях 7,8900/7,8905 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8900.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2593, к 12:00 цены снизились до 0,2582/0,2584. К закрытию цены достигли минимума - 0,2575/0,2578.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,5690 (+0,2890).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2927/1,2929, а к 14:40 упали до 1,2810/1,2812.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1945/10,2010, к 12:00 цены ушли вниз - 10,1445/10,1505. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,1085/10,1160.