1 млрд.грн. долга по зарплате погасят до конца года
Кабмин утвердил план мер...
Кабинет министров утвердил план безотлагательных мер по погашению задолженности по заработной плате, реализация которого будет способствовать преодолению задолженности до конца 2010 года не менее чем на 1 млрд. гривен.
Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабинета министров, соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании 11 августа.
Согласно этому решению, правительство поручило центральным и местным органам исполнительной власти осуществить в определенные сроки безотлагательные меры по погашению задолженности по зарплате. В частности, запланировано проведение заседаний коллегий и временных комиссий по вопросам погашения задолженности по зарплате и другим социальным выплатам. Профильные ведомства еженедельно должны подавать информацию о задолженности по заработной плате Минтруда, Минфину, Генпрокуратуре, МВД, ГНА и Государственному казначейству для принятия ими мер в соответствии с законодательством.
Кроме того, до 20 сентября центральные и местные органы исполнительной власти должны провести на предприятиях государственной и коммунальной формы собственности, которые имеют задолженность по зарплате, анализ расходов на содержание административно-хозяйственного аппарата, легкового автотранспорта, благотворительность и т.п. и принять решение об их сокращении, внеся соответствующие изменения в финансовые планы на 2010 год. Правительство также поручило центральным и местным органы исполнительной власти принять меры по недопущению бюджетными учреждениями кредиторской задолженности субъектам хозяйственной деятельности за выполненные работы, предоставленные услуги и полученные материальные ценности.
Правительство обязало центральные и местные органы исполнительной власти обеспечить в 2010 году своевременную выплату зарплаты за время ежегодного отпуска педагогическим и научно-педагогическим работникам.
Реализация Плана будет способствовать преодолению задолженности по заработной плате работникам предприятий, учреждений и организаций до конца 2010 года не менее чем на 1 млрд. гривен.