Отрицательное сальдо внешней торговли в Украине выросло на 2%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-июне 2010 года составило 2 млрд. 514,9 млн. долл., что на 2% больше, чем в январе-июне 2009 года (2 млрд. 466,4 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-июне т.г. экспорт товаров составил 23 млрд. 098,2 млн. долл. (на 33,5% больше показателя за январь-июнь 2009 года), импорт – 25 млрд. 613,1 млн. долл. (на 29,6% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,9 (в январе-июне 2009 года – 0,88).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 205 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-июнем 2009 года, увеличилась доля черных металлов – с 26,7% до 31,1%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 4,3% до 6,9%, жиров и масел животного или растительного происхождения — с 4,9% до 5,1%, руд, шлаков и золы – с 3% до 4,5%, железнодорожных и трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 1,9% до 4,3%, продуктов неорганической химии — с 1,6% до 2,1%.

В то же время уменьшилась доля механических машин — с 6,8% до 6,5%, зерновых культур – с 9,5% до 4,9%, электрических машин – с 5,2% до 4,7%, изделий из черных металлов – с 5,6% до 3,6%, удобрений – с 2,5% до 1,8%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля электрических машин – с 4,1% до 5,5%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, — с 4,7% до 5%, полимерных материалов, пластмасс – с 4,4% до 4,7%, черных металлов – с 2,4% до 3,1%, руд, шлаков и золы – с 1,8% до 2,5%.

Вместе с тем, уменьшилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 33,1% до 32,2%, механических машин – с 8,6% до 7,3%, фармацевтической продукции — с 4,4% до 3,9%.

По данным Госкомстата, в июне 2010 года экспорт товаров увеличился против июня 2009 года на 43,7% и составил 4 млрд. 340 млн. долл., импорт – на 48,4%, до 4 млрд. 743,8 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в июне составило 403,8 млн. долл. против 176,1 млн. долл. в июне 2009 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.