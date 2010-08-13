Межбанк: котировки составляют 7,8907-7,8914 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8885/7,8910, к 12:00 цены повысились до 7,8907/7,8914 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2594, к 12:00 цены снизились до 0,2588/0,2590.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 30,4800 (-0,0890).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2879/1,2881, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,1560/10,1630, к 12:00 цены ушли вниз - 10,1270/10,1315.