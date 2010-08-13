Горадминистрация: Севастополь получит 214 млн. грн.

Бюджет города Севастополя в 2011 году в связи с пребыванием на землях Севастополя воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации получит субвенции из государственного бюджета в размере 214 млн. грн., тогда как на текущий год сумма этой госсубвенции составляет чуть больше 100 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Игорь ЛОКТИОНОВ сегодня в прямом эфире ТРК «Севастополь».

По словам вице-губернатора, вместе с начальником городского управления финансов Ириной НЕСТЕРОВОЙ он провел в Киеве с руководством Министерства финансов «диалог о бюджете 2011 года». «Мы считаем, что на сегодня недостаточно получаем субвенции из государственного бюджета в связи с пребыванием Черноморского флота РФ (речь идет о потерях местного бюджета в связи с непоступлением платы за землю, субвенция должна компенсировать потери доходов местного бюджета — УНИАН). Эту позицию мы вчера достаточно жестко отстаивали, убедили руководство Минфина, что в 2011 году мы должны получить более 214 млн. грн. субвенции в связи с пребыванием ЧФ РФ, это более чем на 100 млн. грн. больше, чем в нынешнем году».

И.ЛОКТИОНОВ пояснил, что «в 2003 году было первое поручение первого вице-премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, и была создана специальная комиссия (И.ЛОКТИОНОВ представлял в этой группе исполнительную власть Севастополя — УНИАН) в составе представителей Минфина, Земресурсов, ФГИУ и других министерств и ведомств, и была создана специальная методика, по которой рассчитывается объем субвенции именно в связи с пребыванием ЧФ РФ на территории Севастополя. Он колебался в различные годы по-разному, в связи с индексацией стоимости земли, оценки земли, что предопределяло итоговые цифры. И сегодня субвенция достигла 214,6 млн. грн.».

Как добавил вице-губернатор, «методика была подписана представителями министерств в 2004 году, и сегодня мы считаем, что она должна быть утверждена правительственным постановлением и мы должны получать весь объем средств, которые мы реально должны получать». Потому что, как сказал заместитель главы города, «все земли ЧФ РФ киевскими специалистами проинвентаризированы, и сегодня есть все основания для того, что бы мы все это получили в полном объеме».

Кроме того, к 1 апреля 2011 года правительство должно обеспечить проведение инвентаризации земель природно-заповедного и водного фонда на территории Крыма и завершить проведение нормативно-денежной оценки земель населенных пунктов автономии.