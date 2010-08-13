Экономист: дефицит торговли в Украине составит 0,9 млрд. долларов

Дефицит торговли товарами и услугами в Украине по итогам 2010 года составит 0,9 млрд. долларов.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, это должно обеспечить профицит в 1 млрд. долларов (0,7% ВВП).

Как подчеркнул экономист, рассчитанный Госкомстатом показатель торгового дефицита в 2,5 млрд. долларов по итогам первого полугодия т.г. отличается от оценки в 2 млрд. долларов, представленной в предварительных данных платежного баланса от Национального банка Украины.

А.БЛИНОВ отметил, что по мере того как ресурс прошлогоднего урожая практически исчерпался, экспорт зерна в июне 2010 года сократился до минимума в 110 млн. долларов. При этом экспорт машин, оборудования и транспортных средств продолжает активно расти, добавил экономист.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-июне 2010 года составило 2 млрд. 514,9 млн. долл., что на 2% больше, чем в январе-июне 2009 года (2 млрд. 466,4 млн. долл.).

В январе-июне т.г. экспорт товаров составил 23 млрд. 098,2 млн. долл. (на 33,5% больше показателя за январь-июнь 2009 года), импорт – 25 млрд. 613,1 млн. долл. (на 29,6% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,9 (в январе-июне 2009 года – 0,88).