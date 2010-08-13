Отрицательное сальдо торговли в 2011г. - 2,47 млрд.долл.

Кабинет министров Украины прогнозирует, что по итогам 2011 года отрицательное сальдо торгового баланса составит 2,479 млрд долл.

Об этом сказано в постановлении правительства №701 от 11 августа, которым утверждены основные макроэкономические показатели экономического и социального развития Украины на 2011 год.

Согласно документу, правительство ожидает, что в 2011 году экспорт товаров и услуг из страны вырастет на 10,3% - до 72,908 млрд. долл., импорт – на 11,4%, до 75,387 млрд. грн.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.