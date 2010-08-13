Кабмин прогнозирует замедление инфляции до 8,9%

Кабинет министров Украины прогнозирует, что рост индекса потребительских цен в Украине по итогам 2011 года составит 8,9%, против 13,1%, прогнозируемых по итогам 2010 года.

Об этом сказано в опубликованном на правительственном портале постановлении правительства №701 от 11 августа, которым утверждены основные макроэкономические показатели экономического и социального развития Украины на 2011 год.

Согласно документу, рост индекса цен производителей промышленной продукции составит 11,3%.

Напомним, бюджет 2010 года рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.