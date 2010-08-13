Выгодно ли Украине быть в Таможенном союзе?

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО считает, что вхождение Украины в Таможенный союз невыгодно ни Украине, ни членам союза. Об этом В.ЦУШКО заявил в интервью ЛигаБизнесИнформ.

«Анализ показывает, что присоединение к Таможенному союзу не столько не выгодно Украине, сколько не выгодно нашим партнерам - Казахстану, России, Беларуси. По одной простой причине - мы члены ВТО, и ввозные таможенные пошлины к нам меньше, чем к ним», - заявил В.ЦУШКО.

Он считает, что на сегодняшний день достаточным и реальным является установление условий свободной торговли с этими странами.

«Скорее всего, договор о свободной торговле без всяких изъятий - это то направление, которое мы можем реализовать с этими странами. В Таможенный союз мы вряд ли впишемся, а вот договор о свободной торговле - это перспективно, и я его буду поддерживать», - отметил министр экономики.