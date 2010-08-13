Межбанк закрытие: доллар 7,89/7,89 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8885/7,8910, к 12:00 цены повысились - 7,8907/7,8914. К закрытию торгов цены установились на значениях 7,8910/7,8920 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу – 7,8900.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2594, к 12:00 цены снизились до 0,2588/0,2590. К закрытию цены достигли уровня 0,2587/0,2589.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,5790 (+0,0100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2879/1,2881, а к 14:40 упали до 1,2805/1,2807.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1560/10,1630, к 12:00 цены ушли вниз - 10,1270/10,1315. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 10,0875/10,0910.