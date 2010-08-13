Минэкономики: в августе возможна дефляция
По итогам года - замедление инфляции
Министерство экономики Украины допускает сохранение дефляции в августе и прогнозирует некоторое ускорение роста цен в сентябре 2010 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор департамента развития секторов экономики Министерства экономики Украины Олег ПЕНДЗИН.
«Август традиционно дефляционный», - сказал О.ПЕНДЗИН.
В тоже время он уточнил, что в министерстве допускают по итогам августа как небольшую дефляцию, так и небольшую инфляцию.
По итогам года – замедление инфляции
Министерство экономики Украины ожидает замедления инфляции в 2010 году до 12% с 12,3% в 2009 году.
Олег ПЕНДЗИН сообщил, что министерство обновило оценку динамики цен по итогам переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).
Как сообщал УНИАН, в Украине дефляция в июле 2010 г. по отношению к июню составила 0,2%, с начала года (к декабрю 2009 года) инфляция – 3,1%, к июлю 2009 года – 6,8%. В январе–июле 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 9,3%.