Минэкономики: в августе возможна дефляция

Министерство экономики Украины допускает сохранение дефляции в августе и прогнозирует некоторое ускорение роста цен в сентябре 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор департамента развития секторов экономики Министерства экономики Украины Олег ПЕНДЗИН.

«Август традиционно дефляционный», - сказал О.ПЕНДЗИН.

В тоже время он уточнил, что в министерстве допускают по итогам августа как небольшую дефляцию, так и небольшую инфляцию.

По итогам года – замедление инфляции

Министерство экономики Украины ожидает замедления инфляции в 2010 году до 12% с 12,3% в 2009 году.

Олег ПЕНДЗИН сообщил, что министерство обновило оценку динамики цен по итогам переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщал УНИАН, в Украине дефляция в июле 2010 г. по отношению к июню составила 0,2%, с начала года (к декабрю 2009 года) инфляция – 3,1%, к июлю 2009 года – 6,8%. В январе–июле 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 9,3%.