НБУ: спрос и предложение на инвалюту сбалансированы

Национальный банк Украины отмечает сбалансированность спроса и предложения на инвалюту в августе. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«С начала августа спрос на иностранную валюту и ее предложение на межбанковском валютном рынке остаются практически сбалансированными, несмотря на увеличение платежей по импортным контрактам» - говорится в сообщении НБУ

По данным НБУ при такой ситуации курс гривны к доллару США на межбанковском рынке колебался в узком диапазоне от 7,8886 до 7,8922 грн./долл. США, а на наличном, по операциям по продаже долларов США - от 7,8977 до 7,9021 грн. / долл. США.

Также сообщается, что официальный курс гривни к доллару США изменялся в пределах от 7,890 до 7,8927 грн./долл. США. Относительно же евро гривна укрепилась на 2,17% (До 10,0913 грн./евро), а к российскому рублю - на 0,80% (до 2,5912 грн./10 рублей).

В НБУ напомнили, что в начале месяца, в рамках нового соглашения «stend-by», в Украину поступил первый транш кредита МВФ в объеме 1,25 млрд. СПЗ, что увеличило международные резервы на 6,2%.