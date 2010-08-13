Экономика Европы увеличилась на 1%

Экономика Европы увеличилась в объеме во II квартале, превысив прогнозы экономистов. Двигателем роста стала Германия, зафиксировавшая наибольшие за два десятилетие квартальные темпы увеличения ВВП.

Валовой внутренний продукт в зоне евро увеличился на 1% по сравнению с I кварталом, когда он вырос на 0,2%, говорится в сообщении статистической службы Европейского союза. Это самый быстрый рост за четыре последних года. Он превысил прогноз экономистов, которые ожидали увидеть этот показатель на отметке 0,7%.

В годовом исчислении ВВП еврозоны вырос на 1,7% за отчетный период после увеличения на 0,6% в I квартале.

Экспорт вырос с учетом сезонных колебаний на 5,2% в июне по отношению к маю, говорится в отдельном сообщении Евростата.

Усиление роста мировой экономики помогло странам еврозоны собраться с силами после того, как греческий финансовый кризис заставил правительства наращивать меры по сокращению дефицитов бюджета.

ВВП Германии вырос во II квартале на 2,2% по отношению к первым трем месяцам года - это максимальный рост с 1991 г., с момента начала отслеживания подобной информации в объединенной экономике Германии.

ВВП Франции за апрель-июнь по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,6%. ВВП Испании увеличился всего на 0,2%. ВВП Греции и вовсе снизился на 1,5%.