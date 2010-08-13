Федерация профсоюзов будет пикетировать МВФ
19:04, 13 августа 2010Финансы
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17 августа в Киеве
Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ.
Как отмечается в сообщении, представители ФПУ будут требовать от МВФ срочно провести совместные консультации с руководством правительства Украины и представителями всеукраинских профсоюзов для обсуждения условий кредитования Украины и снятия безосновательных социальных ограничений.
Акция будет походить с 10 до 12 часов по адресу: г. Киев, Кловский спуск, 5.
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