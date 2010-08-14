Минэкономики предлагает изменения в закон о госзакупках

Министерство экономики Украины инициирует внесение изменений в закон о проведении государственных закупок, вступивший в силу с 1 августа т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время онлайн-конференции министр экономики Василий ЦУШКО.

«Есть изъяны у закона. Первое то, что он был написан еще тогда, когда наше правительство не было у власти. Он был компромиссным документом», – отметил министр.

Он подчеркнул, что изъяны в документе остались даже после его доработки с учетом предложений международных экспертов и рабочей группы под руководством вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО.

В.ЦУШКО не стал детально анализировать недостатки закона, отметив, что они проявятся в процессе его применения. «Практика его применения в августе, сентябре, октябре покажет его изъяны», – сказал он.

При этом В.ЦУШКО сообщил, что Минэкономики сейчас работает над внесением изменений в документ.

Кроме того, он сказал, что лично будет инициировать отмену на законодательном уровне необходимости обучения членов тендерных комитетов.

«Это придумали некоторые хитрые люди бизнеса для зарабатывания денег себе в карман. Моя позиция, что сертификат на право быть членом тендерного комитета – это диплом юриста и экономиста», – сказал В.ЦУШКО.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла в новой редакции, с учетом предложений Президента Украины и Кабинета Министров, Закон «Об осуществлении государственных закупок». Всего было поддержано 20 поправок к закону от Президента и 10 – от Кабмина.

Данный закон был подписан Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.