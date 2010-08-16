Межбанк: котировки составляют 7,8900-7,8920 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,8900/7,8920 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2588/0,2590, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1135/10,1195. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2819/1,2821 (пятница – 1,2879/1,2881).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8900 грн./долл.