Госфинуслуг отменила приостановку лицензии «ИНГО Украина»

Распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины (Госфинуслуг) 12 августа 2010 года было отменено решение от 5 августа т.г. о приостановлении действия лицензии АСК «ИНГО Украина» на осуществление страховой деятельности по страхованию имущества.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 10 августа т.г. наблюдательный совет и правление АСК «ИНГО Украина» заявили, что считают незаконным решение Госфинуслуг от 5 августа т.г. о приостановлении действия лицензии компании по страхованию имущества (кроме железнодорожного, наземного, воздушного, водного транспорта (морского внутреннего и других видов водного транспорта), грузов и багажа (грузобагажа)) в связи с невыполнением страховщиком предписания комиссии.

По информации компании, решение о приостановке действия лицензии было вызвано отказом АСК «ИНГО Украина» в выплате страхового возмещения ООО «Ньюко».

12 августа председатель Госфинуслуг Василий ВОЛГА сообщил, что комиссия намерена возобновить лицензию на осуществление деятельности по страхованию имущества СК «ИНГО Украина» в связи с тем, что на момент принятия решения о приостановке лицензии в распоряжении комиссии не было ряда материалов, касающихся данного вопроса.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании составляет 130,9 млн. грн.

По итогам I полугодия 2010 года компания собрала страховых платежей на сумму 205,3 млн. грн., страховые выплаты составили 96,2 млн. грн.