Межбанк: котировки составляют 7,8905-7,8915 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8900/7,8920, к 12:00 сузился спрэд – 7,8905/7,8915 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2588/0,2590, к 12:00 цены снизились до 0,2582/0,2584. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,5350 (-0,0440).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2819/1,2821, а к 12:00 упали до 1,2788/1,2790. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1135/10,1195, к 12:00 цены ушли вниз – 10,0915/10,0945.