Экономист: курс гривни к евро на прошлой неделе укрепился на 3%

Курс украинской валюты к доллару по итогам прошедшей недели не изменился, в то время как по отношению к евро гривня укрепилась на 3%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что в пятницу, 13 августа, Национальный банк Украины присутствовал на валютном рынке с заявкой на покупку доллара по стабильному курсу 7,89 грн./долл. Игроки рынка продолжили держаться данного ориентира. При этом на рынке ощущалось очень слабое давление в сторону девальвации гривни.

Экономист отметил, что межбанковский валютный рынок в пятницу закрылся котировками 7,8910-7,8920 грн./долл., и курс гривни к доллару не изменился. При этом межбанковский валютный рынок закрылся котировками 10,0875-10,0910 грн./евро. В результате гривня по итогам дня укрепилась к евро на 0,2%.