Банки заявляют, что выполнили все рекомендации АМК

OTP Bank, "УкрСиббанк" и "Укрсоцбанк" заявляют, что выполнили все рекомендации Антимонопольного комитета Украины по работе со страховщиками в установленные сроки.

Об этом говорится в совместном заявлении трех банков, переданном агентству УНИАН.

«OTP Bank, "УкрСиббанк", "Укрсоцбанк" хотели бы заявить о том, что до 28 июля текущего года банки в полном объеме выполнили все рекомендации АМК от 29.04.2010 г., в частности, проинформировали страховые компании и заемщиков о требованиях, предъявляемых банками к СК и договорам страхования. Соответствующая информация размещена на корпоративных веб-сайтах банков и доступна любому клиенту или страховой компании», - говорится в заявлении банков.

Также отмечается, что банки не допускают необоснованных отказов в проверке каждой страховой компании на предмет ее соответствия публичным требованиям, выдвигаемым к страховым компаниям и их продуктам.

Банки с удивлением восприняли сообщение о возбуждении дела со стороны Антимонопольного комитета. «Как до выполнения указанных рекомендаций, так и в настоящее время, банки публично уведомляли и уведомляют клиентов о перечне страховых компаний, с которыми клиенты по своему выбору могут свободно заключать договоры страхования на имущество, передаваемое банкам в залог», - говорится в заявлении.

При этом банки подчеркивают, что в рамках предварительных консультаций с АМК по работе со страховыми компаниями от 29.04.2010 г. (Рекомендації Антимонопольного комітету України «Про здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції» № 8-рк від 29.04.2010 г. ) позиция ряда ведущих украинских банков - лидеров кредитования частного сектора в Украине о необходимости минимизации рисков (как самого банка, так и его заемщиков), возникающих при принятии страховок от неплатежеспособных страховых компаний, была воспринята АМК с пониманием.

Так указывается, что в настоящее время OTP Bank, "УкрСиббанк" и "Укрсоцбанк", как банки-кредиторы и выгодоприобретатели страхового возмещения по имуществу, которое находится у них в залоге, рекомендуют частным клиентам на основании четких критериев отбора и системы анализа финансовой отчетности СК страховать свое имущество в страховых компаниях, входящих в списки рекомендованных банками страховых компаний. «Тем не менее, у клиента всегда остаётся право (а, соответственно, и он берет на себя определенный риск) страховать имущество в других страховых компаниях на условиях, согласованных со своим банком», - отмечается в заявлении.

«Мы бы хотели заметить, что полностью отказаться от анализа финансового состояния страховых компаний и рекомендации клиентам самых надежных из них не представляется возможным. Некоторые СК до сих пор ощущают последствия кризиса и не могут в полной мере выполнять обязательства по договорам страхования, о чем откровенно заявляет регулятор страхового рынка Государственная комиссия по регулированию финансовых услуг Украины», - подчеркивают банкиры.

Также сообщается, что на сегодняшний день идет активная работа банков и СК с целью расширения списков рекомендованных компаний.

Как сообщал УНИАН, 12 августа председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей КОСТУСЕВ в ходе телефонной линии газеты «Комсомольская правда», сообщил, что АМК возбудил дела в отношении «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка» и «ОТП Банка» в связи с тем, что указанные финучреждения навязывали своим клиентам услуги отдельных страховых компаний.