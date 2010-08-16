Наличный курс доллара не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,8822 грн./долл., продают – по 7,9069 грн./долл. Курс покупки/продажи практически не изменился по сравнению с 13 августа – курс покупки вырос на 0,1554%, курс продажи – на 0,0245%, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,8600-7,8930 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8990-7,9100 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках снизился на 0,34%, продажи — на 0,99% и составляет 10,0161/10,1679 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,9500-10,1000 грн./евро, по продаже – в пределах 10,1200-10,3000 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 13 августа, вырос на 0,2% и сегодня составляет 0,2505 грн./рубль, продажи – повысился на 0,7% – до 0,2588 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2560-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева вырос на 0,12% и составляет 7,8798 грн./долл., курс продажи снизился на 0,01% – до 7,9041 грн./долл.

Предложения столичных коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,8600-7,8920 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8990-7,9140 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня снизился на 0,23% и сегодня составляет 10,0267 грн./евро, продажи – на 0,97% – до 10,1701 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,9000-10,1000 грн./евро, по продаже – в пределах 10,1290-10,2700 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы вырос на 0,16%, по сравнению с 13 августа, и сегодня составляет 0,2504 грн./рубль, продажи – повысился на 0,7% – до 0,2588 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2560-0,2650 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,91 грн., евро – 9,9/10,2 грн., рубль – 0,235/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,875/7,915 грн., евро – 9,700/10,350 грн., рубль – 0,250/0,264 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,867/7,904 грн., евро – 9,950/10,30 грн., рубль – 0,253/0,261 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 16 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,8900, к евро – 10,098411, к российскому рублю – 0,259370.