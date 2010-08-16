Межбанк: доллар снизился очень незначительно

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8900/7,8920 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8905/7,8915 грн./долл. К закрытию торгов цены понизились – 7,8903/7,8908 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,89 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2588/0,2590 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2582/0,2584 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2583/0,2585 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,5460 рублей за доллар (-0,0330).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2735/1,2830 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1135/10,1195 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,0915/10,0945 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на следующих значениях – 10,1060/10,1095 грн./евро.