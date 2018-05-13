МВФ и рекапитализированные банки Украины. Кто прав?

Международный валютный фонд рекомендовал украинскому правительству разобраться с рекапитализированными банками: Укргазбанк, Родовидбанк и банк «Киев». МВФ предлагает (п. 21 Меморандума между правительством Украины и МВФ) привлечь международных советников и определиться правительству как поступить с этими банками - провести реструктуризацию с целью последующей продажи или свернуть их деятельность с максимальным возмещением затрат, которые понесло государство в процессе их рекапитализиации. Трудно сказать, какие рекомендации дадут правительству международные специалисты, но одно ясно: будущее этих банков неопределенно.

Если говорить о цифрах

Согласно официальной информации, правительство на рекапитализацию Родовидбанка истратило более 8,4 млрд. грн., Укргазбанка - 5 млрд. грн и около 3,6 млрд. грн. на банк «Киев». Всего получается около 17 млрд. грн бюджетных денег было израсходовано на рекапитализацию этих банков в 2008-2009 годах. По информации НБУ, по состоянию на 1 июля 2010 года картина с капиталом этих банков выглядит очень непривлекательно. Получается, что уставной фонд Укргазбанка 5,7 млрд. грн, а собственный капитал всего 1,93 млрд. грн., разница 3,77 млрд. грн. Родовидбанк имеет уставной фонд 8,4 млрд. грн, а капитал 1,6 млрд. грн., разница 6,8 млрд. грн. Банк «Киев» имеет уставной фонд 3,56 млрд. грн, а собственный капитал всего 0,679 млрд. грн., разница 2,88 млрд. грн. Итого разница между уставным фондом и собственным капиталом банков составляет минус 13,45 млрд. грн. Возникает риторический вопрос, как образовалась эта сумма? Ответ прост - это прямые убытки банков. После рекапилизации они не начали приносить доход государству, а генерировали убытки. Причем эти убытки исчислялись миллиардами. Фактически, за счет государства были покрыты убытки частных банков.

Но самое удивительное не это. Сегодня опять ставится вопрос о необходимости докапитилизировать эти банки. Израсходовав свыше 13 млрд. грн. государственных денег, банки хотят денег еще, чтобы хоть как-то выжить.

Скорее всего, МВФ хорошо осведомлен о состоянии дел в рекапитализированных банках и поэтому и выдвинул требование найти понятное решение этой логоволомки

И сколько это стоит

Формально, государство может продать банк по цене котировок его акций на фондовой бирже. Акции банка «Киев» на фондовых биржах не котируются, а вот акции Родовидбанка и Укргазбанка котируются. Лучшая цена покупки акций Родовидбанка на ПФТС 25 грн за акцию номиналом 1000 грн. Получается, если продавать Родовидбанк по этой цене, то весь банк будет стоить около 210 млн. грн. Акции Укргазбанка котируются на ПФТС 2,56 грн за акцию номиналом 1 грн (лучшая цена покупки), правда на Украинской бирже эти же акции имеют лучшую цену покупки 36 коп. за акцию. Если оценивать Укргазбанк по последней цене, то его можно продать не более чем за 2 млрд. грн. Но как бы там ни было, продажа этих банков по биржевым ценам не позволит государству вернуть вложенные в них деньги.

Однако биржа есть биржа и не стоит забывать, что были времена, когда акции Укргабанка котировались по ценам 6-8 грн, а акции Родовидбанка по 3000-4000 грн. Но это было до кризиса. А теперь нужно очень много времени, чтобы инвесторы действительно оценили по достоинству акции этих банков. На сегодня явно эти акции непопулярны.

Чего не стоит забывать

Кроме проблем с рекапитализацией у банков есть и другие. Согласно информации НБУ, по состоянию на 1 июля 2010 года сумма сформированных резервов под проблемные кредиты к общей сумме кредитного портфеля у Укргазбанка составила 47,4%, Родовидбанка - 63,3%, а по банку «Киев» 80%. Получается, что кредитные портфели этих банков фактически ничего не стоят, если списать убытки за счет сформированных резервов. Резервы в Укргазбанке 4,8 млрд. грн были сформированы явно за счет госденег, полученных в процессе рекапитализации. Аналогично выглядит и баланс Родовидбанка, только там сумма резервов 3,3 млрд. грн. А по банку «Киев» сумма резервов 3,7 млрд. грн. Возможно, зарубежные консультанты и подскажут, что делать с этими резервами, но думаю, что вряд ли они смогут сделать украинские неплатежеспособные кредиты платежеспособными. Скорее всего, эти резервы нужно считать прямыми убытками, которые необходимо списать и забыть навсегда.

Сложно понять логику предыдущего правительства, когда оно принимало решение о рекапитализии. Вероятнее всего, это была не рекапитализация банков, а просто трата государственных денег в «известном направлении».



Николай Господарец (для УНИАН)

