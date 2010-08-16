Доллар дешевеет к иене

Доллар в понедельник снижается в цене по отношению к японской иене на фоне появившихся новых признаков замедления темпов роста мировой экономики, которые повышают спрос на более надежные валюты, свидетельствуют данные торгов, сообщает http://www.rian.ru/economy/РИАНовости.

Доллар на 17.44 мск подешевел к евро до 1,2820 доллара за евро с 1,2753 доллара по итогам торгов в пятницу. Доллар также снизился в цене к японской иене - до 85,31 иены за доллар с 86,30 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США опустился на 0,56% - до 82,49 пункта.

"Мы смотрим на сложившуюся ситуацию как негативную, - заявил агентству Bloomberg стратег по валюте Bank of Montreal Эндрю Буш (Andrew Busch). - Мы принимаем во внимание слабый экономический рост и дефляционные тенденции".

Спрос на японскую иену, считающуюся одной из наиболее стабильных валют, повысился после того, как стало известно, что ВВП Японии в апреле-июне вырос лишь на 0,4% в годовом исчислении. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста экономики страны во втором квартале на 2,3%.

Данная информация "еще больше снизила уверенность инвесторов в поступательное восстановление мировой экономики и стимулировала спрос на высоконадежную иену", отмечает валютный аналитик лондонского отделения японского банка Mitsubishi UFJ Ltd. Ли Хардмэн (Lee Hardman).

Доллар в понедельник также дешевеет к евро, так как инвесторы сочли неоправданным его укрепление к единой европейской валюте по итогам прошлой недели на 4% ввиду неблагоприятных прогнозов по экономике США. Снижение курса доллара к евро усилилось после того, как стало известно, что индекс промышленного производства в регионе Нью-Йорка вырос в августе до 7,1 пункта с 5,1 пункта в июле, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, прогнозировавших увеличение показателя до 8 пунктов.