В Украине положительное сальдо внешнеторгового баланса

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2010 года составило 400,5 млн. долл., против отрицательного сальдо в размере 479,1 млн. долл. в I полугодии 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 2 млрд. 514,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 2 млрд. 915,4 млн. против 2 млрд. 466,4 млн. долл. и 1 млрд. 987,3 долл. соответственно в первом полугодии 2009 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в первом полугодии 2010 года вырос до 27 млрд. 955,4 млн. долл. (за первое полугодие 2009 года – 22 млрд. 143,1 млн. долл.), причем импорт товаров составил 25 млрд. 613,1 млн. долл. (за первое полугодие 2009 года – 19 млрд. 766,3 млн. долл.), импорт услуг – 2 млрд. 342,3 млн. долл. (за первое полугодие 2009 года – 2 млрд. 376,8 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в первом полугодии 2010 г. вырос до 28 млрд. 355,9 млн. долл. (за первое полугодие 2009 года – 21 млрд. 664 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 23 млрд. 098,2 млн. долл. (за первое полугодие 2009 года – 17 млрд. 299,9 млн. долл.), экспорт услуг – 5 млрд. 257,7 млн. долл. (за первое полугодие 2009 года – 4 млрд. 364,1 млн. долл.).

Справка УНИАН. В Украине отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в 2009 г. уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. США против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.