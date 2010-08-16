Главное на 16 августа (вечер)

Экономические новости

* * *

Экономика

ВВП Украины вырос на 6%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам второго квартала 2010 года против показателя аналогичного периода 2009 года в постоянных ценах 2007 года составил 6%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Также сообщается, что рост ВВП Украины за II квартал 2010 против I квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 3,9%

В Украине положительное сальдо внешнеторгового баланса

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2010 года составило 400,5 млн. долл., против отрицательного сальдо в размере 479,1 млн. долл. в I полугодии 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 2 млрд. 514,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 2 млрд. 915,4 млн. против 2 млрд. 466,4 млн. долл. и 1 млрд. 987,3 долл. соответственно в первом полугодии 2009 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в первом полугодии 2010 года вырос до 27 млрд. 955,4 млн. долл. (за первое полугодие 2009 года – 22 млрд. 143,1 млн. долл.), причем импорт товаров составил 25 млрд. 613,1 млн. долл. (за первое полугодие 2009 года – 19 млрд. 766,3 млн. долл.), импорт услуг – 2 млрд. 342,3 млн. долл. (за первое полугодие 2009 года – 2 млрд. 376,8 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в первом полугодии 2010 г. вырос до 28 млрд. 355,9 млн. долл. (за первое полугодие 2009 года – 21 млрд. 664 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 23 млрд. 098,2 млн. долл. (за первое полугодие 2009 года – 17 млрд. 299,9 млн. долл.), экспорт услуг – 5 млрд. 257,7 млн. долл. (за первое полугодие 2009 года – 4 млрд. 364,1 млн. долл.)

ТЭК

Янукович потребовал погасить долги за энергоносители

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от руководителей регионов и правительства принять меры по погашению задолженности предприятиями за потребленные энергоносители до начала отопительного сезона.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время селекторного совещания, которое состоялось сегодня под его председательством.

Говоря о подготовке к отопительному сезону, глава государства отметил, что в рамках этих мер необходимо обеспечить погашение задолженности некоторых предприятий за потребленные энергоносители. В частности, по словам В.ЯНУКОВИЧА, в некоторых регионах объемы такой задолженности составляют 200-300 млн. грн.

«Я считаю, что без поддержки Министерства финансов и правительства мы этот вопрос не решим. Уверен», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. В связи с этим он акцентировал внимание ответственных лиц и структур на необходимости решения этой проблемы.

«Потому что предприятия «Укргаза» без денег газ давать не будут. Я правильно говорю или нет?», - задал риторический вопрос Президент руководителю «Укргаза», который согласился с такой позицией В.ЯНУКОВИЧА.

«Поэтому давайте, уважаемые коллеги, мы погасим задолженность и в этот отопительный сезон войдем без долгов», - резюмировал Президент.

Оптовые цены на бензин в Украине снизились

С 9 по 16 августа средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 1,1-2,4% (в среднем на 1,8%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 9 по 16 августа т.г. средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 1,1%, или 90 грн./тонна, – до 8190 грн./тонна; на бензин А-92 – снизились на 2%, или 170 грн./тонна, – до 8250 грн./тонна; на бензин А-95 – снизились на 2,4%, или 200 грн./тонна, – до 8290 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 1,8%, или 130 грн./тонна, – до 7170 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Транспорт

Нужен ли техосмотр легковушкам?

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ поручил упростить процедуру прохождения технического осмотра для легковых автомобилей и изучить целесообразность его прохождения.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы комитета, переданном агентству УНИАН.

«Нигде в Европе нет такого технического осмотра. Наша идея – этот анахронизм советской власти вообще ликвидировать», – отметил М.БРОДСКИЙ.

По его словам, техосмотр требует сбора большого количества документов и уплаты значительных сумм за услуги. В частности, владелец автомобиля должен предоставить справку, что он не был оштрафован за нарушение правил дорожного движения. Если же водителю был выписан штраф, то ему необходимо предоставить копию судебного решения об уплате штрафа – иначе он не может пройти техосмотр, однако в законодательстве нет ни одного акта, в соответствии с которым водитель может получить отказ в техосмотре на основании факта неуплаты штрафа.

Получить данное судебное решение также проблемно. Приемные часы в суде ограничены. За один прием водитель может лишь подать заявление на выдачу копии, а получить саму копию может лишь через две недели.

По словам М.БРОДСКОГО, комитет будет изучать целесообразность прохождения техосмотра для легковых автомобилей, и при необходимости вынесет на рассмотрение правительства вопрос об его отмене.

Агро

В Украине намолочено 28,7 млн. тонн зерна

В Украине по состоянию на 16 августа собрано 28,7 млн. тонн зерновых и зернобобовых с площади 11,59 млн. га, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 24,8 ц/га.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

В частности, пшеницы намолочено 17,79 млн. тонн с 6,25 млн. га при средней урожайности 28,4 ц/га; ячменя – 9,21 млн. тонн с 4,31 млн. га при средней урожайности 21,4 ц/га; ржи – 503 тыс. тонн с 277 тыс. га при средней урожайности 18,1 ц/га.

Кроме того, собрано гороха 485 тыс. тонн с 277 тыс. га при средней урожайности 17,5 ц/га; гречихи – 31 тыс. тонн с 38 тыс. га при средней урожайности 8 ц/га и проса – 44 тыс. тонн с 28 тыс. га при средней урожайности 15,6 ц/га.

Также собрано 1,4 млн. тонн рапса с 832 тыс. га при средней урожайности 16,9 ц/га.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам, Украине удастся собрать 42-43 млн.

Общество

Пенсионный фонд займется плательщиками единого соцвзноса

Пенсионный фонд (ПФ) определит порядок взятия на учет и снятия с учета плательщиков единого социального взноса.

Согласно проекту постановления правления Фонда, текст которого размещен на официальном сайте ПФ, документ разработан согласно требованию Закона “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

Проектом определяется порядок постановки на учет в ПФ юрлиц и физлиц–предпринимателей как плательщиков взноса на основании сообщения государственного регистратора о проведении государственной регистрации.

Страхователи, на которых не распространяется действие Закона "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей", берутся на учет в органах ПФ по своему местонахождению (проживанию) не позже следующего рабочего дня со дня получения от них заявления.

Проектом определяется порядок снятия с учета в ПФ юрлиц и физлиц–предпринимателей в случае получения от госрегистратора сообщения о проведении государственной регистрации прекращения юрлица или о решении физлица–предпринимателя о прекращении деятельности и внесении соответствующей записи в единый государственный реестр. Фонд в 10-дневной срок проводит документальную проверку плательщика относительно правильности вычисления и уплаты взноса. На основе акта проверки плательщик рассчитывается с Фондом.

Задолженности по пенсионным взносам рассрочат

Пенсионный фонд Украины предлагает утвердить порядок рассрочки задолженности по пенсионным взносам, которая образовалась до 1 января 2011 г.

Текст соответствующего проекта постановления правления ПФ “Об утверждении Порядка проведения органами Пенсионного фонда Украины рассрочки сумм задолженности по уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, с возмещением фактических расходов на выплату и доставку льготных пенсий, с уплатой финансовых санкций и пени, которая образовалась до 1 января 2011 года” размещен на официальном сайте фонда.

Документом предусматривается рассрочка задолженности по уплате сбора на пенсионное страхование, начисленного до 1 января 2004 г., который не погашен на 1 января 2011 г., с возмещения фактических расходов на выплату и доставку льготных пенсий, с уплатой финансовых санкций и пени, которые образовались до 1 января 2011 г.

Рассрочки по долгам проводятся равными долями сроком на 60 календарных месяцев, начиная с 1 января 2011 г.

После получения заявления от страхователя ПФ определяет сумму долга, которая подлежит рассрочке, и на протяжении 10 рабочих дней предоставляет страхователю решение о рассрочке, на основании которого фонд заключает со страхователем договор о рассрочке.

Строительство

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине вырос на 43,2%

В Украине в первом полугодии 2010 года введено в эксплуатацию 3 млн. 247,3 кв. м жилья, что на 43,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, преобладающая доля жилья (73,2% общего объема, или 2 млн. 375,1 тыс. кв. м) введена в эксплуатацию в одноквартирных домах. В домах с двумя и более квартирами введено соответственно 26,7%, или 868,3 тыс. кв. м, в общежитиях – 0,1% общего объема (3,9 тыс. кв. м общей площади).

Почти половина (49,6% общего объема) жилья введена в эксплуатацию в соответствии с Временным порядком принятия в эксплуатацию завершенных строительством частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными постройками и сооружениями, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Объемы введенного жилья в городских поселениях по сравнению с соответствующим периодом 2009 года выросли на 18,6% - до 2 млн. 087 тыс. кв. м, в сельской местности – в 2,3 раза – до 1 млн. 160 тыс. кв. м. Удельный вес введенного в сельской местности жилья вырос до 35,7% против 22,4% в первом полугодии 2009 года.

В Госкомстате отметили, что в первом полугодии т.г. объемы жилищного строительства выросли в 22 регионах страны.

В Киевской области, Киеве и Львовской области построено 31% общего объема жилья, еще 23% - в Ивано-Франковской области, АРК, Одесской и Хмельницкой областях.

За счет средств государственного бюджета в первом полугодии т.г. построено 5,1 тыс. кв. м общей площади жилья, что составляет 32,4% к соответствующему периоду 2009 года.

Доля жилья, построенного за счет этих средств, составляла 0,2% общегосударственного объема (в первом полугодии 2009 г. – 0,7%).

В январе-июне т.г. введено в эксплуатацию 25,9 тыс. квартир, из них в городских поселениях – 17,9 тыс., в сельской местности – 8 тыс. квартир.

Средний размер квартиры, введенной в эксплуатацию в первом полугодии т.г., составил 122,1 кв. м общей площади, при этом в сельской местности – 142,2 кв. м, в городских поселениях – 113,1 кв. м. Среди построенных квартир преобладают трехкомнатные (26,2% от общего количества) и двухкомнатные (22,2%) квартиры.

УНИАН