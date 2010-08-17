Прибыль Сбербанка России выросла в 11 раз

Чистая прибыль Сбербанка России ОАО по итогам первых семи месяцев текущего года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) выросла в 11 раз – до 76,8 млрд руб по сравнению с январем-июлем минувшего года, когда кредитор заработал 6,8 млрд руб. Такие данные приводятся в сообщении крупнейшего в России финансового института, сообщает k2kapital.

Банк поместил в резервы под обесценение кредитов около 22 млрд руб. Между тем, в минувшем месяце рост доли просроченной задолженности составил 0,1%, тогда как в июне показатель поднялся на 5,7%, в результате чего банк направил в резервы 26,3 млрд руб.

По состоянию на 1 августа доля просроченной задолженности по кредитам увеличилась на 5,8% - с 4,4% на 1 января. Создание резервов обошлось кредитору в июле в 22 млрд руб. Вместе с тем, издержки на эти цели с начала года уменьшились до 74,3 млрд руб с 217,6 млрд руб за аналогичный период годом ранее.

Объем доналоговой прибыли банка подскочил до 98,6 млрд руб против 8,9 млрд руб за первые семь месяцев минувшего года.

По прогнозам специалистов кредитной организации, чистая прибыль банка в текущем году должна составить 100–120 млрд руб.

В минувшем месяце корпоративный кредитный портфель Сбербанка увеличился на 0,8% (33 млрд руб), розничный – на 1,5%, (15 млрд руб).

В январе-июле объем кредитов Сбербанка национальной экономике составил 2,1 трлн руб. Треть из этих средств предприятия заняли в июне–июле.