Экономист: Нацбанк не желает дальнейшего укрепления гривни

Национальный банк Украины на данный момент полагает, что гривня уже достаточно укрепилась, и дальнейшее ее усиление нежелательно.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что с момента начала интервенций центробанка в поддержку доллара в конце февраля 2010 года курс изменился лишь на 1%: с 7,98 до 7,89 грн./долл. По мнению экономиста, НБУ будет продолжать следовать политике де-факто фиксированного курса до конца 2010 года, и существенных колебаний по паре гривня-доллар в этом году вряд ли можно ожидать.

Как отметил А.БЛИНОВ, в понедельник, 16 августа, Нацбанк присутствовал на валютном рынке с заявкой на покупку доллара по курсу 7,89 грн./долл., и игроки рынка продолжали придерживаться данного ориентира. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,8903-7,8908 грн./долл., и курс украинской валюты к американской не изменился, сказал экономист.