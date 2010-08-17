Китай может обогнать Японию

К концу этого года Китай может отобрать у Японии звание второй по величине экономики мира. Догнать и перегнать экономику № 1 — США — Китай может, по разным оценкам, к 2020-2027 гг., пишут Ведомости

Экономика Японии выросла во II квартале на 0,4% в годовом исчислении, отчитался Институт экономических и социальных исследований правительства страны. Это существенное замедление по сравнению с предыдущим кварталом, когда ВВП увеличился на 4,4%. Ждали большего и эксперты. Прогноз 16 экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires, обещал рост на 2,3%.

Расти экономике Японии мешает укрепление иены. На прошлой неделе курс достиг 15-летнего максимума — 84,72/$. Национальную валюту укрепляет ее надежность. Из-за замедления роста Китая, ожиданий второй рецессии в США и долговых рисков в Европе инвесторы рассматривают иену как тихую гавань для своих капиталов, пишут аналитики Economist Intelligent Unit (EIU). Дальнейшее укрепление валюты снизит экспортный потенциал Японии и может ударить по восстановлению ее экономики, предупреждает МВФ. По мнению Ли Хардмена из Bank of Tokyo — Mitsubishi UFJ, негативный прогноз в отношении японской экономики в краткосрочной перспективе означает и возможность дальнейшего усиления иены. Ситуацию может изменить вмешательство японских властей. На этой неделе премьер-министр Наото Кан и председатель Банка Японии Масааки Ширакава должны встретиться, чтобы решить, как бороться с укреплением валюты. Вчера, после публикации экономической статистики, иена ослабла — до 85,61 за доллар.

По итогам первого полугодия Япония еще сохраняет за собой место второй по размеру экономики мира. Без сезонной корректировки ВВП Японии составил в январе — июне $2,587 трлн. — на $54 млрд. больше ВВП Китая. Но уже в этом году Китай может обогнать соседа, пишет The Wall Street Journal. Хотя рост китайской экономики замедлился во II квартале с 11,9 до 10,3% в годовом исчислении, эти показатели намного выше японских.

В конце июля валютное управление КНР уже заявляло, что китайская экономика обошла японскую. Ранее Китаю дважды удавалось опережать Японию по размеру ВВП в долларовом исчислении — в четвертых кварталах 2008 и 2009 гг. Цзянгуань Шэнь из гонконгской Mizuho Securities Asia не верит, что Япония сможет сохранить за собой второе место при нынешних темпах роста. В будущем «японская экономика и вовсе впадет в спячку», сказал AFP Хироши Ватанабе из Daiwa Research Institute.

По оценке Джима О`Нила из Goldman Sachs, к 2027 г. китайская экономика должна перерасти американскую, став крупнейшей в мире. PricewaterhouseCoopers считает, что смена лидера произойдет намного раньше — уже в 2020 г. (доклад опубликован в январе). В настоящее время разрыв между годовым ВВП двух стран составляет около $10 трлн. Чтобы догнать США, экономике Китая нужно вырасти втрое.