Средний курс доллара в банках прежний – 7,88/7,91 грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 16 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,83-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,06 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 10,20 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,14 грн./евро, по продаже – в пределах 10,17-10,30 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 16 августа немного повысился и сегодня составляет 0,2508/0,2590 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2569-0,2620 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,83-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,5% и сегодня составляет 10,07 грн./евро, курс продажи – на 0,2%, до 10,20 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,15 грн./евро, по продаже – в пределах 10,17-10,30 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы незначительно повысился по сравнению с 16 августа и сегодня составляет 0,2505/0,2591 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2569-0,2600 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,87/7,91 грн., евро – 9,95/10,25 грн., рубль – 0,2350/0,2500 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,875/7,915 грн., евро – 9,90/10,35 грн., рубль – 0,2500/0,2630 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,868/7,905 грн., евро – 10,00/10,30 грн., рубль – 0,2530/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 17 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,8909, к евро – 10,116134, к российскому рублю – 0,25855.