Visa планирует создать дочернюю компанию в Украине

Компания Visa намерена в начале 2011 года завершить регистрацию в Украине юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью.

Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор Visa по России, странам СНГ и Юго-Восточной Европы Стивен ПАРКЕР.

«Надеюсь, что это (завершение процедуры регистрации юрлица - УНИАН) произойдет в начале следующего года», - сказал С.ПАРКЕР.

При этом он напомнил, что в настоящее время в Киеве работает представительство компании Visa.

По словам С.ПАРКЕРА, создание юридического лица позволит компании «работать более гибко и оперативно реагировать на изменения ситуации на рынке».

Справка УНИАН. Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet.