Межбанк: доллар остался на месте

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8904/7,8919 грн./долл., к 12:00 цены повысились до 7,8915/7,8922 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились – 7,8906/7,8909 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8909 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2593/0,2596 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2596/0,2598 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2597/0,2599 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,4087 рублей за доллар (-0,1373).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2805/1,2910 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1460/10,1515 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,1715/10,1770 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,1385/10,1445 грн./евро.