Visa призывает обсудить изменение безналичных платежей

Компания Visa призывает к диалогу при внесении изменений в законодательство в сфере безналичных платежей.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в беседе с журналистами генеральный директор Visa по развитию бизнеса в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Жан-Марк ТОНТИ сообщил, что речь идет об обсуждении законопроектов №6465 и №6466, зарегистрированных в Верховной Раде, которыми вносятся изменения в законодательство, регулирующее сферу безналичных платежей.

По его словам, данные законопроекты устанавливают монополию в сфере безналичных платежей. Кроме того, ими вносятся изменения в правила функционирования платежных систем.

Ж.-М. ТОНТИ сообщил, что по данному вопросу состоялась встреча представителей Visa с главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности Юрием ПОЛУНЕЕВЫМ, который и является автором вышеуказанных законопроектов.

По словам Ж.-М. ТОНТИ, эти законы в том виде, в котором они сейчас находятся, приведут к созданию квазимонополии. По его мнению, необходимо начать широкое обсуждение данных законопроектов, для того чтобы внести в них изменения, которые бы учитывали интересы как платежных систем, банковского сообщества, так и государства и, конечно же, потребителей.

«То, к чему мы пришли в разговоре с Ю.ПОЛУНЕЕВЫМ, – это согласие, что вместо того чтобы спешить с принятием этих законопроектов, необходимо начать диалог со всеми участниками рынка», – сказал Ж.-М. ТОНТИ.

По его словам, уже достигнута договоренность о создании в Верховной Раде формальной рабочей группы по обсуждению этих законопроектов.