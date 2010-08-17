«УкрСиббанк» увеличит уставный капитал

Акционеры АКИБ «УкрСиббанк» на заседании 12 августа 2010 г. приняли решение об увеличении уставного капитала банка на 42% - до 7,512 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном на официальном сайте ГКЦБФР.

Согласно сообщению, планируется провести дополнительное размещение 29,29,61 млрд. простых именных акций на сумму 1,48 млрд. грн., а также 15,023 млрд. привилегированных именных акций класса «А» на сумму 751,167 млн. грн.

Номинальная стоимость акции составляет 0,05 грн.

Размещение акций будет проведено в два этапа: первый – с 25 октября по 8 ноября 2010 г., второй – с 9 по 11 ноября 2010 г.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 июля 2010 года составили 41,406 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,752 млрд. грн., обязательства - 41,041 млрд. грн., уставный капитал – 5,280 млрд. грн., собственный капитал – 3,712 млрд. грн.

«УкрСиббанк» в первом полугодии 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличил убыток в 1,5 раза - до 1,262 млрд. грн.

BNP Paribas (Франция) владеет 81,4157% акций "УкрСиббанка", украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ через «Украинскую металлургическую компанию» - 18,5834%.