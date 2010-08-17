ВТО требует от ЕС отменить повышенные тарифы на импорт электротоваров

Всемирная торговая организация потребовала от Европейского Союза отменить повышенные тарифы на импорт в ЕС электронных товаров.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, соответствующее решение было обнародовано накануне в штаб-квартире организации в Женеве.

Тем самым ВТО поддержала позицию США, Японии и Тайваня в коммерческом споре с Евросоюзом по поводу налагаемых им на импорт электронных товаров специальных тарифов, достигающих 6-14%. В 2007 г. страны ЕС ввезли их на сумму 11 млрд. долл.

В качестве ответного шага Еврокомиссия уже подвергла сегодня критике данное решение ВТО, однако не сообщила, готова ли подать апелляцию. У ЕС есть еще 60 дней, чтобы определить позицию относительно своих дальнейших действий, отмечают специалисты.

США, Япония и Тайвань подали на Евросоюз иск в ВТО с требованием отменить существующие в ЕС импортные тарифы на электронные товары, в том числе на компьютеры и плазменные экраны. Еврокомиссия аргументировала свою позицию тем, что многие из этих товаров имеют многоцелевое назначение и могут использоваться с самыми различными целями.

Однако ВТО отвергла аргументацию европейской стороны и поддержала позицию стран, подавших иск. Одновременно она признала, что Евросоюз нарушает Соглашение по информационной технологии ВТО, которое отменяет тарифы на товары этого сектора. Данный документ был подписан ЕС в 1996 г.

Согласно оценкам США, объем мирового экспорта электронных товаров составлял в 2007 году 70 млрд. долл.