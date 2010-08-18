Курс евро вырос к доллару благодаря успешным аукционам по размещению государственных облигаций Ирландии и Испании, сообщает k2kapital.

Между тем, вышедшие экономические данные позволили доллару повыситься по отношению к японской иене.

Пара доллар/японская иена торговалась по 85,42 против 85,3. Евро подорожал до $1,288 против $1,281 в понедельник. Британский фунт торговался по $1,562 против $1,565. Пара доллар/франк выросла до 1,042 с 1,039. Индекс доллара, позволяющий оценить стоимость американского доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира, снизился до 82,18 против 82,47.