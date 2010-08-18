Азиатские страны отказываются от доллара

Китай в стремлении диверсифицировать свои валютные резервы скупает активы в евро и иенах. Долларовые вложения сокращают и центральные банки других азиатских стран, сообщает Финмаркет.

Центральные банки Азии, на долю которых приходится около 60% валютных резервов мира, отворачиваются от доллара. Обеспокоенность замедлением экономического роста в США заставляет их переключаться на евроактивы, чтобы обезопасить накопленные средства. На передовых рубежах диверсификации - Китай, в последнее время отдающий явное предпочтение активам в евро и иенах.

Власти КНР, располагающей самыми большими в мире валютными резервами (2,45 трлн. долларов), активно скупают европейские гособлигации, рассказал в интервью агентству Bloomberg бывший консультант китайского ЦБ Юй Юндин.

"Диверсификация должна быть основным принципом" управления резервами, заявил эксперт. В последние месяцы КНР не продавала европейскую валюту и облигации, а продолжила покупку этих активов, добавил он. "Китай полон веры в экономику Европы, в евро, в еврозону", - подчеркнул Юй Юндин.

Ранее министерство финансов Японии сообщило, что в первом полугодии Китай купил на 1,73 млрд иен ($20 млрд) японских госбумаг больше, чем продал. Это является самым значительным приростом за последние пять лет.

По данным американского Минфина, Китай, который является крупнейшим владельцем гособлигаций США, в июне сократил объем вложений в них на 24 млрд. долларов - до 843,77 млрд. долларов. По сравнению с рекордным уровнем прошлогоднего июля (939,9 млрд. долларов) вложения в американские долговые обязательства сократились на 100 млрд. долларов, или 11%.

Доля доллара в мировых валютных резервах в первом квартале текущего года сократилась до 61,5% с 62,2% в последние три месяца 2009 года, сообщил Международный валютный фонд (МВФ) 30 июня. При этом на долю иены приходилось 3,1% резервов (3% в конце прошлого года), на долю евро - 27,2%. Вложения в евро изменились незначительно (в четвертом квартале 2009 года его доля в резервах была 27,3%) несмотря на падение единой валюты в паре с долларом на 5,7% в первом квартале на опасениях, что у ряда стран возникнут проблемы с обузданием бюджетного дефицита.

"Озабоченность в отношении дефолтов была краткой, и управляющие резервными фондами, вероятно, будут вкладывать средства в зону евро, - отмечает Дуайфор Эванс из State Street Global Markets LLC. - Они не могут держать все яйца в одной корзине, имя которой US Treasuries".

Аналитики полагают, что занятая Китаем позиция может осложнить восстановление стоимости доллара, которая упала на 10% с пика этого года, зафиксированного в июне. Июльское падение американской валюты составило 5,2%, став максимальным за 14 месяцев. Тем не менее, большинство экспертов ждут укрепления доллара к евро и иене к завершению текущего года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, предсказывают курс доллара на уровне $1,23 и 92 иены в конце декабря. При этом UBS прогнозирует, что доллар поднимется до $1,15 за евро и 95 иен в течение трех месяцев.

Между тем, центральные банки других стран Азии, включая Южную Корею, Малайзию и Индию, также постепенно сокращают долларовые вложения и переключаются на евро. "Азиатские центральные банки не хотят держать в своих резервах все доллары в то время, как Китай стремительно диверсифицируется", - отмечает Брэд Бектел, исполнительный директор Faros Trading.

Российский Минфин также перевел часть резервных средств из долларов в евро."В целях приведения фактической валютной структуры Резервного фонда в соответствие с его нормативной валютной структурой, утвержденной Минфином России, в июле часть средств Резервного фонда в долларах США и фунтах стерлингов была конвертирована в евро и размещена на соответствующих счетах по учету средств указанного фонда. Конверсионные операции осуществлены согласно официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату их проведения, и не оказали влияние на конъюнктуру валютного рынка", - сообщало министерство в начале месяца.