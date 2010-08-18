НБУ ожидает рост ВВП не менее 4%

Национальный банк Украины ожидает по итогам 2010 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне не менее 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь ШУМИЛО.

«Не меньше 4% этот рост будет», – сказал он.

По словам И.ШУМИЛО, существующая динамика ВВП за первое полугодие текущего года, а также показатель индекса производства базовых отраслей дают основания утверждать, что по итогам текущего года показатель роста ВВП превысит запланированные правительством 3,7%.

«С учетом результатов января-июля, индекс производства базовых отраслей составил 6,5%, это январь-июль к январю-июлю 2009 года, – сообщил И.ШУМИЛО. – По нашим оценкам, рост ВВП за первое полугодие к первому полугодию 2009 года составил около 5,5%».

Также И.ШУМИЛО сообщил, что по оценкам Нацбанка рост ВВП в июле текущего года к июлю 2009 года составил 2,5%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, рост ВВП Украины по итогам второго квартала 2010 года против показателя аналогичного периода 2009 года в постоянных ценах 2007 года составил 6%. Рост ВВП Украины за II квартал 2010 года против I квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 3,9%.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило не 15%, как сообщалось ранее, а 15,1% по сравнению с 2008 годом.

Номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн., тогда как ранее Госкомстат сообщал цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Падение ВВП по кварталам в 2009 году по сравнению с аналогичными периодами 2008 года: в І квартале 2009 г. падение ВВП составило 20,2% (ранее Госкомстат сообщал о 20,3%), во ІІ квартале – осталось на уровне 17,8%, как сообщалось ранее, в ІІІ квартале – 16% (ранее сообщалось о 15,9%), в ІV – 6,8% (7%).