Банк Англии сохраняет нейтралитет

Банк Англии в августе обсудил аргументы и за ужесточение, и за смягчение политики, прежде чем принять решение о сохранении ставки на рекордно низком уровне 0,5 процента годовых, свидетельствует протокол заседания от 4-5 августа, сообщает Рейтер

Это решение было принято со счетом восемь голосов против одного: член комитета по денежно-кредитной политике Эндрю Сентанс уже третий раз подряд проголосовал за повышение ставки на 25 базисных пунктов.

Однако остальные участники пришли к выводу, что лучше не менять ставку и сохранить прежний объем программы выкупа активов - 200 миллиардов фунтов - поскольку риски для инфляционного прогноза высоки с обеих сторон.

"Члены комитета готовы реагировать в любом направлении, так как риски пришли к равновесию", - говорится в протоколе.

Протокол укрепил мнение о том, что ключевая ставка не будет меняться до следующего года включительно.

"Тон дискуссии говорит о том, что Комитет твердо придерживается нейтральной позиции", - сказал Филип Шоу из Investec.

Банк Англии сократил ставку до рекордного минимума в марте прошлого года и осуществил беспрецедентную программу количественного смягчения, чтобы вывести Великобританию из глубочайшей рецессии со времен Второй мировой войны.

Хотя экономика снова начала расти, большинство аналитиков предсказывают медленное и сложное возрождение, которое будут затруднять бюджетные ограничения, введенные новым правительством.

Комитет по денежно-кредитной политике обдумал аргументы в пользу дальнейшего смягчения, так как условия кредитования, по всей видимости, остаются более жесткими, чем банк прогнозировал в мае.