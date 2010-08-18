Банк Англии сохраняет нейтралитет
Ключевая ставка сохранится до следующего года
Это решение было принято со счетом восемь голосов против одного: член комитета по денежно-кредитной политике Эндрю Сентанс уже третий раз подряд проголосовал за повышение ставки на 25 базисных пунктов.
Однако остальные участники пришли к выводу, что лучше не менять ставку и сохранить прежний объем программы выкупа активов - 200 миллиардов фунтов - поскольку риски для инфляционного прогноза высоки с обеих сторон.
"Члены комитета готовы реагировать в любом направлении, так как риски пришли к равновесию", - говорится в протоколе.
Протокол укрепил мнение о том, что ключевая ставка не будет меняться до следующего года включительно.
"Тон дискуссии говорит о том, что Комитет твердо придерживается нейтральной позиции", - сказал Филип Шоу из Investec.
Банк Англии сократил ставку до рекордного минимума в марте прошлого года и осуществил беспрецедентную программу количественного смягчения, чтобы вывести Великобританию из глубочайшей рецессии со времен Второй мировой войны.
Хотя экономика снова начала расти, большинство аналитиков предсказывают медленное и сложное возрождение, которое будут затруднять бюджетные ограничения, введенные новым правительством.
Комитет по денежно-кредитной политике обдумал аргументы в пользу дальнейшего смягчения, так как условия кредитования, по всей видимости, остаются более жесткими, чем банк прогнозировал в мае.