Госфинуслуг решила исключить из госреестра шесть кредитных союзов

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины приняла решение исключить информацию о шести кредитных союзах из Государственного регистра финансовых учреждений и аннулировать их свидетельства о регистрации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госфинуслуг.

Как сообщается, в частности, в связи с отсутствием по заявленному адресу были исключены КС «Поступ-Кредит» (г. Киев), КС "Рост" г. (Киев), КС "НОВОРАДА” (г. Киев), "Кредитно-депозитный союз” (г. Киев), а также КС "Галиция кредит” (Львов).

Также Госфинуслуг приняла решение исключить информацию о кредитном учреждении ООО «Финансовая компания «БТА ЕКСПРЕСС» (г. Киев) и его отдельных подразделениях из госреестра и аннулировать свидетельство о регистрации в связи с отсутствием по предъявленному местонахождению.

Кроме этого, в связи с исключением информации о КС «Морской кредитный союз» (г. Одесса) и КС «Финансовая перспектива» (г. Одесса) из госреестра и аннулировании свидетельства о регистрации учреждений, Госфинуслуг приняла решение об аннулировании лицензий на осуществление деятельности по привлечению вкладов членов кредитного союза на депозитные счета и лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, кроме вкладов членов кредитного союза на депозитные счета.

Также Госфинуслуг приняла решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по привлечению вкладов членов кредитного союза на депозитные счета КС «Кредитный альянс» (г. Николаев) в связи с исключением информации о кредитном союзе из госреестра и аннулировании свидетельства о регистрации.