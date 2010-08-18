Доллар очень незначительно подрос

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8905/7,8920 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8907/7,8912 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,8902/7,8918 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2594 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись – 0,2597/0,2599 грн./рубль. К закрытию цены не изменились.

В России курс доллар-рубль практически не изменился и составил 30,4069 рубля за доллар (-0,0018).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2833/1,2835 долл./евро, а к 14:50 выросли до 1,2881/1,2883 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1265/10,1310 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,1550/10,1590 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1625/10,1675 грн./евро.