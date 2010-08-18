Украинские банки сократили чистый убыток на 53%

Украинские банки в январе-июле текущего года сократили чистый убыток, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, на 53% - до 8,62 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократились на 7,2% и составили 78,4 млрд. грн. Расходы банков за отчетный период сократились на 15,4% и составили 87 млрд. грн», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, процентные расходы в структуре расходов составляют 42,37%, а отчисления в резервы, которые занимали основную часть расходов в кризисный период, - 32,85%.

Как сообщалось, убытки банковской системы Украины в первом квартале 2010 года составили 4,423 млрд. грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 июля 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков.