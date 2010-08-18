Луцкие депутаты призывают власть отозвать проект Налогового кодекса

Луцкие депутаты обратились к руководству государства с призывом отозвать проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение поддержали большинство депутатов на сегодняшнем внеочередном заседании сессии Луцкого городского совета. Оно адресовано Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ и премьер-министру Украины Николая АЗАРОВУ.

Инициировали соответствующее обращение представители малого и среднего бизнеса Луцка, чтобы местные депутаты апеллировали к центральным органам власти с просьбой отозвать проект нового Налогового кодекса, поскольку он предусматривает значительное ограничение их прав.

Рассмотрев обращение общественной организации "Волынская областная организация частных работодателей торговли и коммерческой сферы" и учитывая тот факт, что принятие в первом чтении проекта нового Налогового кодекса Украины вызвало обеспокоенность и острую критику среди предпринимателей, Луцкий городской совет решил обратиться с предложением отозвать проект Налогового кодекса. А также инициировать проведение налоговой реформы, суть которой заключается в максимальной либерализации предпринимательской деятельности для малого и среднего бизнеса, и подготовить новый проект Налогового кодекса на основе идеологии проведенной налоговой реформы и с привлечением представителей малого и среднего бизнеса к созданию, а не обсуждению указанного документа.