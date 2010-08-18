«ПЗУ Украина» получила аккредитацию в «Родовид Банке»
И будет страховать залоговое имущество заемщиков
Страховая компания «ПЗУ Украина» аккредитована в АО «Родовид Банк».
Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.
Согласно сообщению, в рамках сотрудничества компания будет предоставлять услуги по страхованию залогового имущества клиентов-заемщиков банка: как юридических, так и физических лиц.
Также сообщается, что сотрудничество распространяется на широкую региональную сеть обоих финансовых учреждений.
Справка УНИАН. Страховая компания «СКАЙД-ВЕСТ» основана в 1993 году во Львове. В 2000 году центральный офис компании был перенесен в Киев.
В середине февраля 2005 года лидер польского страхового рынка компания «PZU» получила контроль над 100% акций ОАО «СКАЙД-ВЕСТ» и ОАО «СКАЙД-ВЕСТ – Жизнь», после чего изменилось название компаний.
«Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.
С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.
В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.