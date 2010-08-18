«ПЗУ Украина» получила аккредитацию в «Родовид Банке»

Страховая компания «ПЗУ Украина» аккредитована в АО «Родовид Банк».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в рамках сотрудничества компания будет предоставлять услуги по страхованию залогового имущества клиентов-заемщиков банка: как юридических, так и физических лиц.

Также сообщается, что сотрудничество распространяется на широкую региональную сеть обоих финансовых учреждений.

Справка УНИАН. Страховая компания «СКАЙД-ВЕСТ» основана в 1993 году во Львове. В 2000 году центральный офис компании был перенесен в Киев.

В середине февраля 2005 года лидер польского страхового рынка компания «PZU» получила контроль над 100% акций ОАО «СКАЙД-ВЕСТ» и ОАО «СКАЙД-ВЕСТ – Жизнь», после чего изменилось название компаний.

«Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.