Инфляция в России за 7,5 месяца составила 5,1%

Инфляция в России за 7,5 месяца с начала года составил 5,1% против аналогичного периода годом ранее, когда она составила 8,3%, а с 1 по 16 августа - 0,4% по сравнению с первой половиной августа минувшего года, когда показатель был зафиксирован на уровне 0,2%. Такие данные приводит Федеральная служба статистики, сообщает k2kapital.

Правительство прогнозирует, что рост потребительских цен по итогам 2010 года составит от 6,5% до 7,5%.