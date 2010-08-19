Межбанк: котировки составляют 7,8907-7,8928 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8907/7,8928 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2588/0,2591 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1030/10,1085 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,2805/1,2807 долл./евро (среда, 18 августа, - 1,2833/1,2835 долл./евро).

В среду, 18 августа, Национальный банк Украины на рынок не выходил.