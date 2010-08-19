Украина хочет получить еще 8 млрд. долл. кредитов

Украина рассчитывает получить от Китая 8 млрд. долларов кредитов.

Об этом в интервью газете “День” (№ 148 от 19 августа) заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китайской Народной Республике Юрий КОСТЕНКО, говоря об ожидаемых украинской стороной результатах государственного визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в КНР 2-5 сентября.

“Да, мы рассчитываем на китайские кредиты. Сегодня наработанный сторонами кредитный портфель составляет около восьми миллиардов долларов США. Переговоры по некоторым направлениям ведутся уже не первый год. Китайская сторона готова к значительным инвестициям в украинскую экономику. Конечно, при определенных условиях. И главным из них является гарантия политической, а, следовательно, и экономической стабильности в нашем государстве”, - сказал Ю.КОСТЕНКО.

В то же время он отметил, что в “Пекине с трудом понимают украинские недавние реалии, когда для социально значимого проекта, который прорабатывался и украинской, и китайской сторонами немало месяцев, правительство было готово предоставить государственные гарантии, а другая ветвь власти своим указом их отменяла”. “Следствие: кредитно-инвестиционная работа во всех направлениях замирает почти на полгода”, - констатировал посол.