Astrum: Украина уже рискует нарушить оговоренный с МВФ «потолок» по денежной базе

Украина уже рискует нарушить оговоренный с МВФ «потолок» по денежной базе по состоянию на конец сентября 2010 года в 224,5 млрд. грн.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Тем не менее, считает он, в случае отклонения курса гривни по отношению к доллару на 1% от нынешнего значения НБУ вернется на рынок, дабы противостоять либо укреплению, либо девальвации национальной валюты. Обменный курс гривни к доллару будет оставаться близким к нынешнему уровню до конца 2010 года, прогнозирует экономист.

Как подчеркнул А.БЛИНОВ, в среду, 18 августа, Национальный банк Украины не вышел на валютный рынок с традиционной интервенцией в поддержку доллара. Однако это неожиданное событие не оказало существенного влияния на рынок. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,8902-7,8918 грн./долл., то есть курс гривни к доллару не изменился. Мы полагаем, что основной причиной вышеуказанного решения НБУ является нежелание центрального банка продолжать практику активной денежной эмиссии по валютному каналу. В марте-июле 2010 г. сальдо интервенций НБУ составляло 0,8-1,3 млрд. долларов в месяц, что означало ежемесячные объемы эмиссии гривни в 6,5-10,5 млрд. грн.